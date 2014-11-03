Российскую технику перебрасывают на Донбасс автобаты ВС РФ - блоггер

Об этом сообщает блоггер Ираклий Комахидзе в материале, опубликованном на сайте ИнформНапалм.

В частности, по данным блоггера, в переброске принимают участие 474-й отдельный автомобильный батальон тяжелых тягачей, в/ч 33027 (место дислокации – Миллерово, Ростовская область); автомобильные батальоны из состава 78-й бригады материально-технического обеспечения в/ч 11384 58-й армии (место дислокации – Буденновск, Ставропольский край) и 99-й бригады материально-технического обеспечения 49-й армии в/ч 72153 (место дислокации – Майкоп, Адыгея).

Читайте такжеПод Донецком журналист сфотографировал колонну из более 60 военных грузовиковСогласно расследованию Комахидзе, российские войска перебрасывают на Донбасс штатные российские танки Т-90, Т-72, а также не состоящие на вооружении РФ Т-64; боевые машины пехоты; боевые машины десанта (как транспортные, так и самоходные минометы «Нона-С» и артустановки «Спрут-СД»); самоходные артиллерийские установки «Мста-С».

Напомним, по данным журналиста Юрия Бутусова, группировка российских войск в ноябре вновь увеличена до масштаба августовского вторжения в Украину. Россия располагает на фронте в Донбассе не менее 12 батальонно-тактических групп, плюс части спецназа, тяжелой артиллерией - САУ 152 мм, а также РСЗО "Ураган", "Смерч", и системой ПВО, которая включает ЗРК дальнего действия типа С-300.

Фотографии были выложены в сеть Ираклием Комахидзе сегодня с подвязанными к ним датами, из которых следует, что фото датируются периодом от 15 сентября по 31 октября. Возможно, этим объясняется летняя одежда и зелень на некоторых из них - прим. редакции.