Количество войск РФ на Донбассе увеличено до масштаба августовского вторжения - журналист

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в своем Facebook.

"Отряды российских наемников насчитывают в настоящий момент не менее 20 тысяч человек, из них около 5-7 тысяч относятся к боеспособным ударным подразделениям. Но теперь нам надо ответить на главный вопрос: будет ли предпринято широкомасштабное наступление?", - пишет Бутусов.

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По его словам, в настоящий момент российские войска сосредоточили четыре ударных группировки в каждом из секторов Антитеррористической операции. Очевидно, что цель этих действий - сковать войска АТО, и не допустить маневр и переброску резервов на одно угрожаемое направление.

"Состав действующих в настоящий момент группировок противника составляет около 1 тысячи человек каждая. Это означает, что они готовы только к локальным действиям на ограниченных участках фронта. Резервы сосредоточены в тылу. Впрочем, для их переброски на любой участок фронта противнику потребуется не более двух суток", - сообщает журналист.

По его словам, российские войска взяли на себя функции охраны тыловых районов, логистики, разведки. и прежде всего - радиотехнической разведки и космической разведки, ПВО, артиллерийской поддержки. Российское командование использует переброску своих частей в Украину для обкатки войск в боевых условиях, отработки слаженности и взаимодействия в реальных условиях военных действий.

"Российское командование избрало очевидную тактику уклонения о контактных боев. Именно этим объясняется невысокий темп продвижения", - пишет Бутусов.

"По информации на сегодня, в течение ближайших трех суток широкомасштабное наступление войск РФ невозможно. Моя личная оценка: Россия на этот момент пока не готова к блицкригу, и молниеносному удару на Бердянск. Россия будет прощупывать боевые порядки украинских войск действиями пехоты российских наемников. Будет навязана позиционная борьба за каждую отдельную позицию и блок-пост. Угроза быстрого продвижения российских войск для нас станет реальной в случае потери связности линии фронта, дезорганизации системы обороны. Именно потеря связности между подразделениями предопределила российское наступление в августе. Российские войска сохраняют статус "Army in being", - сообщает журналист.