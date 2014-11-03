Блокпост в Мариуполе взорвали с помощью почти полутонны минометных боеприпасов – СБУ
Автомобиль, который взорвался на блокпосту в Мариуполе, был загружен минометными боеприпасами весом 450 кг.
Об этом заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, передает ZN.UA со ссылкой на телеканал 112.
По его информации, транспортное средство было подорвано дистанционно с применением телефонной связи.
Также он сообщил о том, что у СБУ есть информация касательно исполнителей и тех, кто готовил теракт.
Читайте такжеОпубликовано видео мощного взрыва на блокпосту в Мариуполе
"К теракту причастен боевик с позывным "Гюрза", Бабарыкин Захар Александрович, замкомандира подразделения боевиков армии "ДНР", - заявил Лубкивский.
По его словам, теракт готовился и был совершен под руководством командира подразделения Вадима Савенко, его позывные "Сват" или "Сова", и участии командира одного из подразделений, позывной "Чехов".
Ранее сообщалось о том, что 2 ноября в 7:30 на блокпосту в Мариуполе во время осмотра автомобиля местного жителя с якобы грузом для нужд батальона "Азов" произошел взрыв, в результате чего получили ранения трое военных и водитель.