Блокпост в Мариуполе взорвали с помощью почти полутонны минометных боеприпасов – СБУ

Об этом заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, передает ZN.UA со ссылкой на телеканал 112.

По его информации, транспортное средство было подорвано дистанционно с применением телефонной связи.

Также он сообщил о том, что у СБУ есть информация касательно исполнителей и тех, кто готовил теракт.

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"К теракту причастен боевик с позывным "Гюрза", Бабарыкин Захар Александрович, замкомандира подразделения боевиков армии "ДНР", - заявил Лубкивский.

По его словам, теракт готовился и был совершен под руководством командира подразделения Вадима Савенко, его позывные "Сват" или "Сова", и участии командира одного из подразделений, позывной "Чехов".

Ранее сообщалось о том, что 2 ноября в 7:30 на блокпосту в Мариуполе во время осмотра автомобиля местного жителя с якобы грузом для нужд батальона "Азов" произошел взрыв, в результате чего получили ранения трое военных и водитель.