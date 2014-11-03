Блокпост в Мариуполе взорвали с помощью почти полутонны минометных боеприпасов – СБУ

13:18, 03 ноября 2014
Политика
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Автомобиль, который взорвался на блокпосту в Мариуполе, был загружен минометными боеприпасами весом 450 кг.

REUTERS

Об этом заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, передает ZN.UA со ссылкой на телеканал 112.

По его информации, транспортное средство было подорвано дистанционно с применением телефонной связи.

Также он сообщил о том, что у СБУ есть информация касательно исполнителей и тех, кто готовил теракт.

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"К теракту причастен боевик с позывным "Гюрза", Бабарыкин Захар Александрович, замкомандира подразделения боевиков армии "ДНР", - заявил Лубкивский.

По его словам, теракт готовился и был совершен под руководством командира подразделения Вадима Савенко, его позывные "Сват" или "Сова", и участии командира одного из подразделений, позывной "Чехов".

Ранее сообщалось о том, что 2 ноября в 7:30 на блокпосту в Мариуполе во время осмотра автомобиля местного жителя с якобы грузом для нужд батальона "Азов" произошел взрыв, в результате чего получили ранения трое военных и водитель.

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