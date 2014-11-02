СНБО уточнил обстоятельства взрыва на блокпосту в Мариуполе: погибли 2 военных, есть раненые

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

По его словам, водитель автомобиля также получил ранение.

Лысенко уточнил, что на блокпост в Мариуполе на автомобиле приехал местный житель, который якобы собирался передавать гуманитарный груз для военных батальона «Азов». По его словам, автомобиль был остановлен для осмотра, при подходе к транспортному средству военнослужащих, произошел мощный взрыв.

Читайте такжеБоевики из "Града" обстреляли Горское на ЛуганщинеЛысенко отметил, что по оперативным данным произошел дистанционный взрыв радиоуправляемого заряда, при этом по предварительной информации водитель автомобиля не знал о том, что перевозит.

«Не известно, было ли целью теракта нападение на блокпост или заданием боевиков было проникновение в Мариуполь для проведения диверсий в городе», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в г. Мариуполе Донецкой области 2 ноября в 7-30 утра около блокпоста во время осмотра гражданского автомобиля произошел взрыв.