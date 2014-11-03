Кандидат от "Оппозиционного блока" скупает подписи за отмену выборов

Об этом заявляет руководитель "Удара" в Донецкой области Егор Фирсов в своем блоге на "Украинской правде".

"На прошлых выборах произошло невероятное: в Донецкой области (60 округ) победу одержал патриот - Дмитрий Лубинец. Он разгромно победил нынешнего депутата, члена фракции Партии регионов, ставленника Оппозиционного Блока - Александра Рыженкова", - пишет он.

По словам Фирсова, победа Лубинця - свершившийся факт, но "регионалы" пытаются "мутить воду" и организуют сбор подписей за отмену результатов выборов.

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"На территории четырех районов Донецкой области сотрудники компании "Метинвест", который принадлежит Ринату Ахметову, проводят общественные слушания, на которых рассказывают, что победу в округе украли. И для обжалования результатов необходимо засвидетельствовать поддержку кандидата Рыженкова", - пишет Фирсов.

"Обычно люди посылают таких просителей куда подальше, но Рыженков решил раскошелиться. Все, кто подписывает петицию о его поддержке, получают по 300 грн.", - утверждает он.

По мнению Фирсова, Рыженков "хочет купить большее количество голосов, чем за него отдали в день выборов, а потом, - оперируя этими списками, - будет добиваться отмены результатов выборов по отдельным участкам или по всему округу в целом".

"Ударовец" выкладывает видео, на котором зафиксировано одного из сотрудников компании "Метинвест" Рината Ахметова. "На 37 секунде можно увидеть, что в одном только городе на скупку подписей и сопутствующие расходы регионал потратил 136 000 грн.", - говорит Фирсов.

В целом, по его данным, на эти махинации ушло "как минимум полмиллиона гривен".

Фирсов пояснил, что данные материалы предоставили бойцы одного из батальона, которые "задержали преступников" - сотрудников Ахметова, которые ездили со списками избирателей по Донецкой области в день т.н. "выборов ДНР".

"Это какая-то постфальсифікація... Таким образом, Кремлевский Блок и Рыженков, манипулируя общественным мнением, пытаются убедить ЦИК в том, что выборы проходили с многочисленными нарушениями, и будут добиваться отмены результатов выборов в мажоритарном округе №60", - пишет Фирсов.

По данным ЦИК, в целом по Донецкой области избрано 7 депутатов. Все, кроме одного на 60 округе, являются представителями бывшей власти - Партии регионов. В частности, в парламент проходят Сергей Клюев, Евгений Геллер, Ефим Звягильский, Максим Ефимов, Олег Недава.