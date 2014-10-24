На выборах не смогут проголосовать почти 5 млн украинцев

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор парламентских и избирательных программ Общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По данным ОПОРЫ, 100% граждан, которые проживают в Автономной Республике Крым и Севастополе, не смогут принять участие в голосовании - это 1,8 млн граждан.

«В Донецкой области, по нашим подсчетам, 49% избирателей не смогут принять участие в голосовании, а именно: 1,6 млн граждан. Луганская область - это 69% избирателей не примут участие в голосовании, это 1,2 млн граждан», - сказала она.

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Айвазовская также отметила, что ОПОРА приветствует решение ЦИК об освобождении избирателей Донецкой и Луганской областей от обязанности при обращении в орган ведения Государственного реестра избирателей предоставлять документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. В то же время сеть отмечает, что ЦИК не уделяла достаточного внимания информированию субъектов избирательного процесса и широкой общественности об организации голосования в тех округах Донецкой и Луганской областей, которые полностью или частично находятся под контролем незаконных вооруженных формирований.