Не существует государства ПМР, существует лишь приднестровский участок границы - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совещании с представителями силовых структур в Одессе после того, как начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Юрий Артюхов, отчитываясь о ситуации по борьбе контрабандой, употребил название ПМР без определения "непризнанная".

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«Я хотел бы обратить ваше внимание, поскольку у нас тут камеры (телевидение - УНИАН), – такого государства, как ПМР, у нас нет. Использовать это определение сейчас, на камеры, – политическая ошибка. Этот участок границы называется приднестровский участок украинско-молдавской границы. Я думаю, вам это знать полезно», ― сказал Порошенко.

Справка УНИАН. Незадолго до распада СССР, 2 сентября 1990 года, пять расположенных на левом берегу Днестра районов Молдовы объявили о создании Приднестровской союзной республики в составе СССР, а затем - независимой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с центром в Тирасполе. При этом город Бендеры и несколько прилегающих к нему правобережных сел высказались за вхождение в состав ПМР. Причиной для такого шага послужили заявления националистически настроенных радикалов в Кишиневе о выходе Молдавии из СССР и возможности ее присоединения к Румынии.

Власти Молдовы не согласилась с решением приднестровских депутатов и попытались решить проблему, введя войска в непризнанную республику. В марте 1992 года в Приднестровье начался вооруженный конфликт, который длился несколько месяцев, до середины июля. В результате Кишинев потерял контроль над левобережными районами и Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, со всеми атрибутами государственности, включая собственную валюту.

Международного признания Тирасполь не получил, но активно этого добивается. Молдова предлагает приднестровцам автономию в составе единого государства.