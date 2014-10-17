Путин не хочет создавать еще одно Приднестровье – Ромпей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на итоговой пресс-конференции саммита “Европа-Азия (ASEM) ” в Милане сказал президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей (трансляция пресс-конференции велась на официальном сайте Еврокомиссии).

“Также важно отметить, что президент Путин дал четко понять, что он не хочет создания второго Приднестровья, а также что Донбасс является неотъемлемой частью Украины”, - сказал Ромпей.

Читайте такжеВ Милане начался второй раунд переговоров в "нормандском формате" с участием Порошенко и ПутинаОн добавил, что было уже много усилий задействовано для того, чтобы гарантировать прекращение огня на востоке Украины.

По словам Ромпея, европейские лидеры сегодня предложили дополнительные возможности для мониторинга ситуации на востоке Украины.