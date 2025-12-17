Местные землетрясения с небольшой глубиной происходят практически по всей территории Украины. Эксперт рассказал, представляют ли подобные землетрясения угрозу для критической инфраструктуры и жилых зданий.

В декабре в Украине за несколько дней произошло четыре землетрясения - самые слабые зафиксировали в Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях (магнитуда составляла 1,7, 2,5 и 2,9 соответственно), а самое сильное было в Черном море (4,4).

Сейсмолог, начальник центра сбора и обработки информации Главного центра специального контроля Юрий Андрущенко рассказал УНИАН, связаны ли между собой эти землетрясения, и свидетельствуют ли они о росте сейсмической активности в нашей стране.

Является ли землетрясение магнитудой 1,7 в Хмельницкой области типичным для этого региона?

Если посмотреть карту общего сейсмического районирования Украины, то можно увидеть, что в Хмельницкой области ожидаемая интенсивность землетрясений может достигать 5-6 баллов. То есть, если зафиксирована магнитуда 1,7 на небольшой глубине, то в эпицентре это соответствует интенсивности примерно 3 балла - люди могут едва ощутить подземные толчки, а дальше от эпицентра землетрясение практически никогда не ощущается.

Нужно отличать показатели магнитуды и интенсивности, которая измеряется баллами. Магнитуда - это энергетическая характеристика землетрясения, а интенсивность - то, каким образом подземные толчки ощущают люди, и каким образом они влияют на здания и сооружения.

Слабые землетрясения являются нормальным явлением для Хмельницкой области. Кроме того, местные землетрясения с небольшой глубиной происходят практически по всей территории Украины, в подавляющем большинстве люди их не чувствуют, и подземные толчки регистрируют только инструментальными методами (фиксируют специальные приборы).

Для Хмельницкой области более опасны не местные землетрясения, а те, которые происходят в зоне Вранча (сейсмически активная зона, расположенная в румынском уезде Вранча на участке, где стыкуются Южные и Восточные Карпаты, то есть румынская и украинская часть этих гор), потому что они ощущаются гораздо больше.

Такие слабые местные землетрясения для Хмельницкой области - это обычное явление, и население их практически не ощущает.

Вечером 12 декабря подземные толчки зафиксировали в 12 км от побережья Крыма в Черном море. Магнитуда этого землетрясения была 4,4. Это нормальное явление для этого региона?

Побережье Крыма - это вообще сейсмоактивный регион, поэтому для этого региона такие землетрясения являются нормальным явлением. Там подземные толчки произошли в море, и в таком случае интенсивность землетрясения оценивается лишь условно, потому что она говорит о возможных последствиях на суше.

12 декабря землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Черном море на глубине 16 километров. То есть в самом эпицентре, если бы это была континентальная часть, интенсивность подземных толчков была бы примерно 3 балла. На интенсивность влияет глубина: чем она больше, тем слабее будут толчки на поверхности. На континентальной части это землетрясение вообще бы не ощущалось.

Связаны ли между собой 4 землетрясения, зафиксированные в Украине в течение последних дней, или это отдельные независимые события?

Это отдельные независимые события, они связаны с местной сейсмичностью и процессами в земной коре. Поэтому эти четыре землетрясения, которые произошли недавно, в принципе между собой не связаны.

Можно ли говорить о повышении сейсмической активности в Украине? О чем вообще свидетельствуют эти землетрясения?

Эти землетрясения ни о чем не свидетельствуют. Они происходят постоянно. Сейсмичность региона обуславливается локальной и региональной сейсмичностью. То есть, если мы говорим о региональной сейсмичности, - то это как раз влияние землетрясений, которые происходят в зоне Вранча. Подземные толчки, которые там происходят, фактически могут влиять на всю территорию Украины. А локальная сейсмичность - это как раз такие небольшие слабые землетрясения, которые могут происходить в разных областях, и они между собой никак не связаны.

Насколько опасны эти слабые землетрясения с точки зрения возможных более сильных толчков в будущем?

Если говорить о росте уровня сейсмичности, то это больше связано с региональной сейсмичностью, то есть с зоной Вранча. Если есть повышение сейсмичности в этой зоне, тогда можно говорить об увеличении опасности и для территории Украины. А локальные землетрясения с этим никак не связаны, они постоянно происходят, и в основном люди их вообще не чувствуют.

То есть об угрозе более сильных толчков нам может сигнализировать рост сейсмической активности в зоне Вранча.

Представляют ли подобные землетрясения угрозу для критической инфраструктуры и жилых зданий?

Такие слабые землетрясения люди могут немного чувствовать только в эпицентральной зоне, и эти подземные толчки не имеют существенного влияния на критическую инфраструктуру или здания.

Напомним, 11 декабря землетрясение произошло в Тернопольской области, 12 числа подземные толчки были зафиксированы в Черном море. Впоследствии - 13 декабря стало известно о землетрясении в Днестровском районе Черновицкой области. А 15 числа подземные толчки зарегистрировали в Дунаевецком районе Хмельницкой области.

справка Юрий Андрущенко Сейсмолог, руководитель центра сбора и обработки информации Главного центра специального контроля Учился в Житомирском военном институте им. Сергея Королева (вуз готовит специалистов, специализирующихся на радиоэлектронике). Окончил аспирантуру в Институте геофизики.

