Подземные толчки зафиксировали в Тернопольской области.

В Украине вечером 11 декабря произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как отмечается, подземные толчки зафиксировали в 21:33 в Тернопольской области, Чертковского района, Мельнице-Подольской общины.

Магнитуда землетрясения составила 2,9 (по шкале Рихтера), а произошло оно на глубине 3 км.

"По классификации землетрясение относится к ощутимым", - отметили эксперты.

Землетрясения в Украине

Напомним, в конце октября в Черновицкой области произошло землетрясение. Тогда толчки зафиксировали в Днестровском районе, а их магнитуда будет 1,4.

15 октября землетрясение магнитудой 2,1 произошло вблизи Новоднестровска Черновицкой области - с такой магнитудой оно было неощутимо.

За день до этого, 14 октября, землетрясение произошло у побережья Крыма. По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в Черном море в 4 километрах от берега. Землетрясение произошло на глубине 14 км, а его магнитуда составляла 3,3.

Ранее ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь сообщил, что из-за ударов РФ некоторые дома могут не выдержать даже небольшое землетрясение.

