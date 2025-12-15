На этот раз подземные толчки зафиксировали в Хмельницкой области.

Сегодня утром, 15 декабря, в Украине произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как отмечается, подземные толчки зафиксировали в 06:12. Землетрясение произошло в Дунаевецком районе Хмельницкой области. Его магнитуда составляла 1,7, а эпицентр залегал на глубине 5 км.

"По классификации землетрясений относится к еле ощутимым", - говорят эксперты.

В последние дни в Украине регулярно фиксируют землетрясения. В частности, 11 декабря в Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 2,9. Ученые говорят, что это землетрясение относится к ощутимым.

Также вечером 12 декабря подземные толчки зафиксировали в 12 км от побережья Крыма в Черном море. Магнитуда этого землетрясения была 4,4.

На следующий день, 13 декабря, землетрясение произошло в Днестровском районе Черновицкой области. Его магнитуда составила 2,5. Это землетрясение было еле ощутимо.

Таким образом, сегодняшнее землетрясение на Хмельнитчине - это уже четвертое за последние дни.

Напомним, ведущий научный сотрудник Института геофизики НАН Украины Дмитрий Гринь заявляет, что война существенно ухудшила состояние зданий в нашей стране. В районах попаданий многие сооружения потеряли свою сейсмостойкость. Особое беспокойство вызывает вопрос, смогут ли такие дома выдержать даже слабое землетрясение в 3-4 балла.

