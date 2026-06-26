Серия землетрясений в Японии, США и Венесуэле: сейсмологи ответили, есть ли между ними связь

На данный момент известно как минимум о 188 погибших в результате катастрофы.

Серия мощных землетрясений, произошедшая в течение всего восьми часов в США, Японии и Венесуэле, вызвала волну предположений в соцсетях о возможной взаимосвязи этих событий. Однако сейсмологи уверяют: несмотря на совпадение во времени, эти землетрясения не связаны между собой, пишет The Guardian.

Сообщается, что в среду землетрясение магнитудой 5,6 произошло в малонаселенном районе северной Калифорнии. Через несколько часов у северного побережья Японии были зафиксированы толчки магнитудой 7,2. Почти одновременно Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения, которые привели к масштабной трагедии с большим количеством жертв.

Именно близость этих событий во времени породила многочисленные предположения об их взаимосвязи. Однако эксперты отмечают, что это лишь случайное совпадение, говорится в статье.

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Почему землетрясения не связаны между собой

По словам заместителя координатора программы по оценке сейсмической опасности Геологической службы США (USGS) Уильяма Барнгарта, все три землетрясения произошли вблизи хорошо известных границ тектонических плит, которые характеризуются высокой сейсмической активностью. Однако это не означает, что одно из них вызвало остальные.

"Землетрясения происходят ежедневно по всему миру. Большинство из них происходит вдали от населенных пунктов... Просто случилось довольно необычное стечение обстоятельств, когда несколько сильных землетрясений произошли в местах, где их ощутили люди", – пояснил Барнгарт.

Специалист отметил, что мощные землетрясения иногда действительно могут спровоцировать другие толчки, однако это происходит преимущественно на небольших расстояниях.

Такого же мнения придерживается адъюнкт-профессор кафедры гражданской и экологической инженерии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Мартин Гадсон. По его словам, случаев, когда землетрясения, разделенные тысячами километров, были бы связаны между собой, современная сейсмология не знает.

"Если проанализировать землетрясения за последние сто лет, мы не увидим примеров, когда столь удаленные друг от друга толчки были взаимосвязаны", – подчеркнул он.

Почему толчки в Венесуэле могли быть взаимосвязанными

В то же время ситуация в Венесуэле иная. По мнению экспертов, землетрясение магнитудой 7,1 могло спровоцировать следующий толчок магнитудой 7,5, поскольку они произошли рядом друг с другом.

"Иногда разлом уже находится на грани активизации, и тогда соседнее землетрясение может стать тем толчком, который запускает новое", – пояснил Хадсон.

По словам учёных, ежегодно в мире происходят десятки землетрясений магнитудой свыше 7, поэтому сами по себе такие события не являются редкостью.

"Трагическое стечение обстоятельств заключалось в том, что землетрясение в Венесуэле произошло в густонаселённом районе", – добавил Гадсон.

На данный момент известно как минимум о 188 погибших в результате этой катастрофы.

Землетрясение в Венесуэле – подробности

Напомним, в Венесуэле днем 24 июня произошло два мощных землетрясения – сначала был зафиксирован толчок магнитудой 7,2 примерно в 160 километрах к западу от Каракаса, а менее чем через минуту произошло второе землетрясение магнитудой 7,5. Наибольшие разрушения зафиксированы в столице – в нескольких районах Каракаса обрушились жилые дома. По словам очевидцев, землетрясение сопровождалось сильным грохотом, жители в панике покидали дома и офисы. Из-за повреждений был закрыт крупнейший аэропорт страны в Майкетии.

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