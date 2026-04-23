В Греции вулкан, который не проявлял активности 100 тысяч лет, может вновь пробудиться

Гигантский вулкан постепенно накапливает магму.

Под вулканом Метана в Греции, который находился в состоянии покоя на протяжении сотен тысяч лет, накапливаются огромные объемы магмы. Об этом сообщает The Independent.

Известно, что на протяжении более 100 тысяч лет этот вулкан, расположенный в 50 км к юго-западу от Афин, казался неактивным. Он не извергал лаву, не сопровождался взрывами и не образовывал облаков пепла.

Теперь ученые обнаружили, что, хотя вулкан кажется потухшим, он постоянно накапливает огромные объемы магмы глубоко в своих магматических камерах. Это заставляет переосмыслить угрозу, которую представляют "тихие" вулканы.

"Это подчеркивает важность мониторинга спящих вулканов, даже при отсутствии недавних извержений", - написали ученые в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Ученые исследовали крошечные кристаллы циркона, которые образуются внутри магматических резервуаров в земной коре во время их охлаждения.

Такие кристаллы действуют как природные капсулы времени, сохраняя информацию о том, когда и при каких условиях они образовались.

"Мы можем представлять кристаллы циркона как крошечные бортовые самописцы. Проведя датировку более 1 250 из них за 700 000 лет истории вулканической деятельности, мы точно реконструировали внутреннюю жизнь вулкана. Мы узнали, что вулканы могут "дышать" под землей тысячелетиями, никогда не прорываясь на поверхность", - объяснил вулканолог Оливье Бахманн из ЭТН Цюриха.

Также анализ показал, что магма образовывалась под Метаной почти непрерывно, несмотря на то, что у вулкана был длительный период покоя, который длился более 100 тысяч лет.

"Для органов, занимающихся вопросами вулканической опасности, например, в Греции, Италии, Индонезии, на Филиппинах, в Южной и Северной Америке, Японии и т. д., это означает переоценку уровня угрозы со стороны вулканов, которые находились в состоянии покоя на протяжении десятков тысяч лет, но периодически демонстрируют признаки магматической активности", - добавил доктор Бакманн.

По словам ученых, в течение 100-тысячелетнего периода рост циркона под вулканом достигал пика, что является явным свидетельством интенсивной магматической активности.

Как оказалось, магма, питающая верхнюю камеру Метаны, была очень богата водой - гораздо больше, чем ожидалось.

Исследователи говорят, что это могло быть связано с тем, что на мантию под Метаной сильно влияют отложения дна океана и значительные объемы воды.

По их словам, этот процесс "гидратирует" мантию, запускает кристаллизацию, а также делает производство магмы более эффективным.

"Мы на самом деле считаем, что многие вулканы в зонах субдукции могут периодически питаться особенно влажной первичной магмой, что научное сообщество еще не полностью признало", - отметил Разван-Габриэль Попа, еще один автор исследования.

Поэтому результаты исследования доказывают, что длительный период вулканического затишья не означает, что вулкан погас.

Ученые говорят, что это, напротив, может свидетельствовать о формировании большой и потенциально более опасной магматической системы, которая имеет "важные последствия" для оценки вулканического риска.

"Они предупреждают, что такие, на первый взгляд, спящие вулканы могут оставаться спокойными на протяжении тысячелетий, тихо накапливая энергию и превращаясь в чрезвычайно опасные системы", - подытожили в The Independent.

Как писал УНИАН, ранее археологи обнаружили на дне озера древний город, напоминающий Атлантиду. Кроме того, рядом с руинами зданий ученые задокументировали мусульманский некрополь XIII-XIV веков - плановое кладбище, которое использовала одна община.

Также сообщалось, что ученые обнаружили под Тосканой огромные магматические резервуары, содержащие примерно 6 000 км³ магмы. Это магматическое тело теоретически могло бы способствовать образованию супервулкана в течение геологических временных масштабов, однако на данный момент оно не представляет никакой угрозы.

