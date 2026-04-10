Диетолог рассказала о 5 изменениях в свой домашний рацион после путешествия в Грецию

В Греции средиземноморская диета воспринимается просто как образ жизни.

Средиземноморская диета считается одной из самых здоровых и сбалансированных в мире, а ее родиною являются Греция, Испания и частично Италия. Причем там это не искусственно созданная система питания, а традиционный рацион, сформирование на протяжении многих веков.

Диетолог Лорен Манкер в своем блоге на Business Insider рассказала о пяти гастрономических привычках, которые она "привезла домой" из отпуска в Греции.

"Я придерживаюсь средиземноморской диеты уже много лет. Как диетолог, я знаю, что этот образ жизни имеет длинный список впечатляющих преимуществ для здоровья, и он полон свежих, вкусных продуктов. Этот способ питания отдает приоритет таким продуктам, как нежирные белки, морепродукты, овощи и фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты, при этом избегая потребления ультрапереработанных продуктов", – говорит Лорен.

В то же время она признает, что следование принципам этой диеты в полной мере может быть непростой задачей в других странах, особенно на юге США, где она сама проживает.

"Региональная кулинарная культура вокруг меня не совсем соответствует диете из свежих овощей, нежирного мяса и полезных жиров. Между тем, в Греции средиземноморская диета воспринимается просто как образ жизни. Моя первая поездка туда была похожа на посещение гастрономического рая, и я наслаждалась множеством свежих блюд, политых качественным оливковым маслом и сочетающихся с невероятным вином. Попутно я приобрела несколько простых привычек и вкусных блюд, которые легко включить в свой обычный распорядок дня дома", – поделилась диетолог.

5 принципов средиземноморской диеты, которые можно перенять у греков

1. Больше салатов на завтрак

"До этой поездки я никогда не думала о том, чтобы есть салат на завтрак, но почему бы не начать день с тарелки овощей? Большинство американцев не получают рекомендуемую суточную норму овощей или клетчатки. Употребление этих продуктов в качестве первого приема пищи помогает мне встать на правильный путь", – пояснила Лорен, добавляя, что салаты еще и легко готовятся, потому их приготовление не занимает много времени утром.

2. Мед для подслащивания питательных блюд

Диетолог обнаружила, что небольшое количество меда делает питательные продукты более приятными на вкус. Кроме того, в отличие от рафинированного сахара, мед содержит некоторые питательные вещества и множество антиоксидантов. Он отлично подходит в качестве добавки к йогурту с фруктами, а также может придать приятный вкус сырам, овощам и другим пикантным блюдам.

3. Сардины на гриле

Лорен напоминает, что сардины – это один из лучших источников омега-3 жирных кислот, которые могут способствовать здоровью сердца, и, в отличие от некоторых других видов рыбы, содержат меньше ртути.

"Я давно знаю об их пользе, но открывать банку меня никогда особо не привлекало. В Греции я обнаружила, что они очень вкусные, если их разрезать вдоль и приправить травами, чесноком и лимоном – это совсем не то же самое, что есть их прямо из банки. Теперь я не могу перестать есть жареные сардины", – говорит она.

Чтобы приготовить их, Лорен советует разрезать сардины вдоль и приправить их по своему вкусу, затем обжарить на гриле до появления поджаристых полосок, а вконце сбрызнуть оливковым маслом.

4. Небольшой бокал вина за ужином

"В Греции я с удовольствием выпивала небольшие бокалы вина за каждым ужином. Я ни разу не напилась – даже не уверена, что выпила целую порцию, – но этот маленький глоток был очень приятен. Средиземноморская диета делает акцент на наслаждении едой в компании, и добавление вина помогло мне и моим друзьям подольше задержаться за обеденным столом", – вспоминает диетолог.

Кроме того, по ее словам, умеренное потребление вина в рамках этой диеты считается вполне допустимым.

"Я не буду свободно потягивать вино, смотря сериалы на Netflix в одиночестве дома. Однако я определенно более открыта к тому, чтобы выпить небольшой бокал, когда ужинаю с друзьями или семьей – или когда хочу по-настоящему насладиться едой в одиночестве", – добавила Лорен.

5. Кальмары на гриле

По словам диетолога, кальмары являются отличным вариантом для тех, кто придерживается средиземноморской диеты, поскольку они содержат нежирный белок и богаты омега-3 жирными кислотами.

"Хотя я люблю жареные кальмары, я не хочу слишком часто есть жареную пищу. К счастью, в Греции я нашла еще лучший вариант: кальмары на гриле. Я была поражена тем, насколько они вкусны и как просто их приготовить. Просто смешайте свежие кальмары с травами, чесноком, лимоном и оливковым маслом, а затем быстро обжарьте на гриле", – подытожила Лорен.

Какие блюда стоит попробовать в Греции

