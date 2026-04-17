Ученые обнаружили под Тосканой огромные магматические резервуары: представляют ли они угрозу

Расплавленная порода была обнаружена с помощью томографии окружающего шума.

Команда ученых из Женевского университета (UNIGE), Института геонаук и ресурсов Земли (CNR-IGG) и Национального института геофизики и вулканологии (INGV) обнаружила под Тосканой огромное магматическое озеро, содержащее примерно 6 000 км³ магмы. Об этом пишет Phys.org.

"Помимо научного значения, этот прорыв открывает путь к более быстрым и экономически эффективным методам разведки для поиска таких ресурсов, как геотермальные резервуары, литий и редкоземельные элементы, образование которых тесно связано с глубинными магматическими системами", - добавляют в материале.

Несмотря на то, что это магматическое тело теоретически могло бы способствовать образованию супервулкана в геологических временных масштабах, в настоящее время оно не представляет никакой угрозы.

"Мы знали, что этот регион, простирающийся с севера на юг через Тоскану, является геотермально активным, но не осознавали, что он содержит такой большой объем магмы, сопоставимый с объемом супервулканических систем, таких как Йеллоустоун", - говорит Маттео Лупи, доцент кафедры наук о Земле на факультете естественных наук UNIGE, возглавлявший исследование.

Такая расплавленная порода была обнаружена с помощью томографии окружающего шума - метода визуализации подземных слоев, который широко применяется в сейсмологии.

"Этот метод позволяет "просветить" земную кору, используя естественные колебания окружающей среды, генерируемые океанскими волнами, ветром или деятельностью человека", - объясняют в Phys.org.

Когда такие сигналы проходят сквозь землю, их регистрируют сейсмические датчики высокого разрешения, размещенные на поверхности. Всего в этом исследовании было использовано около 60 приборов.

В то же время, если сейсмические волны распространяются с необычно низкой скоростью, это может свидетельствовать о наличии расплавленного материала, такого как магма.

"Эти результаты важны как для фундаментальных исследований, так и для практического применения, например, для поиска геотермальных резервуаров или месторождений, богатых литием и редкоземельными элементами, которые используются, например, в батареях электромобилей. Помимо большого научного интереса, эти исследования показывают, что томография, позволяющая быстро и с низкими затратами исследовать недра, может стать полезным инструментом для энергетической трансформации", - подчеркнул Лупи.

