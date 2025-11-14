Погода будет меняться ежедневно. Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда придут ночные морозы и сильно похолодает днем.

В ближайшие дни температура в Украине будет постоянно колебаться, а на следующей неделе вероятно сильное похолодание и мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Сегодня и завтра, 15 ноября, синоптик прогнозирует потепление. В воскресенье температура снизится, а в понедельник - снова станет несколько теплее. Во вторник, 18 ноября, в Украину может прийти сильное похолодание.

"Вторник - существенное похолодание до небольших "минусов" ночью, а днем до +2...+6 градусов и есть вероятность 19-го ноября на западе, севере и в центре Украины мокрого снега", - спрогнозировала эксперт по погоде.

Видео дня

Наталья Диденко акцентировала, что это долгосрочный прогноз и он еще потребует уточнения.

Отметим, что онлайн-сервис Ventusky также свидетельствует о похолодании. По его данным, на следующей неделе ожидается волна холодного арктического воздуха на большую часть Европы, в том числе похолодает и в Украине.

Погода на зиму - прогноз синоптика

За последние десятилетия украинские зимы стали теплее, короче и с меньшим количеством снега. Морозы часто сменяются оттепелями, из-за чего снежный покров и ледостав держатся неустойчиво, отмечает синоптик Виталий Постригань. Несмотря на изменения, зима все равно остается периодом морозов, гололеда и возможных снегопадов.

Устойчивый снежный покров появляется не каждый год - только примерно в семи сезонах из десяти, обычно в конце декабря. Постригань добавляет, что нынешние зимы напоминают европейские: в течение сезона наблюдается лишь несколько выраженных холодных периодов. Это имеет и плюсы - меньше расходов на отопление и работы для коммунальщиков. Сильных сугробов, как прежде, уже не ожидается.

По предварительным прогнозам, средняя температура зимой 2025-2026 годов может быть примерно на градус выше нормы, но возможны резкие изменения погоды, сильные снегопады и морозы.

Вас также могут заинтересовать новости: