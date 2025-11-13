По словам синоптика Виталия Постриганя, одна из моделей прогнозирования показывает, что надвигающееся похолодание может стать четвёртым по силе за последние семь десятилетий.

Уже в третьей декаде ноября в Украине может быть сильное похолодание. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его словам, одна из многочисленных моделей прогнозирования показывает, что это похолодание может стать четвертым по силе за последние 70 лет.

Однако синоптик говорит, что к таким прогнозам нужно относиться взвешенно, ведь они слишком долгосрочные.

"Прогноз погоды с высокой достоверностью - на 1-3 суток, в дальнейшем с каждым днем точность прогноза снижается. Такие реальные дела, и это не особенность наших синоптических карт или расчетов, в Германии и Бельгии такие же", - пояснил эксперт.

Что касается снега, то до конца недели на погоду будет влиять антициклон из Европы, поэтому путь холода в наши широты перекрыт.

"Поэтому об установлении снежного покрова говорить преждевременно. Однако зима впереди", - резюмировал Виталий Постригань.

Похолодание в Украине - прогноз на ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине ожидаются перепады температуры. Показатели термометров будут то повышаться, то снижаться, местами опускаясь до +4...+9 °C. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По её словам, сегодня самые высокие температуры фиксируются на западе и севере страны - от +9 до +13 °C. В остальных регионах воздух прогреется до +7...+11 °C.

К концу недели, в пятницу и субботу, ожидается короткий период потепления - температура повысится до +10...+14 °C. Однако уже в воскресенье снова придёт похолодание: столбики термометров опустятся до +4...+9 °C, за исключением южных областей, где сохранится относительное тепло.

С начала следующей недели погодная ситуация вновь изменится. В понедельник температура поднимется до +9...+13 °C, но во вторник, по прогнозу Натальи Диденко, снова ожидается ощутимое похолодание.

