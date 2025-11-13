В ближайшее время украинцев ждут температурные "качели".

В ближайшие дни температура в Украине постоянно будет колебаться то вверх, то вниз. В отдельные дни она будет падать до +4...+9 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Сегодня, по ее данным, теплее всего будет на западе и севере, где термометры покажут +9...+13 градусов. На остальной территории ожидается в пределах +7...+11.

В пятницу-субботу немного потеплеет, до +10...+14 градусов, а в воскресенье - ощутимо похолодает. По прогнозу Натальи Диденко, температура упадет до +4...+9 градусов, только в южной части еще будет тепло.

В понедельник - снова потеплеет до +9...+13 градусов, а во вторник сильно похолодает, говорит эксперт по погоде.

Погода в Украине - будет ли снег в ближайшее время

Пока в Украине не прогнозируется существенного похолодания или снега, однако после 20 ноября возможно снижение температуры. Об этом рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для Погода УНИАН.

По ее словам, предварительные прогнозы относительно возможного вторжения холода после 15 ноября пока не подтверждаются. Атмосферный фронт, который подходит с севера, 15-16 ноября постепенно будет рассеиваться.

В эти дни в большинстве областей ожидается сухая погода, лишь на западе местами возможны небольшие дожди. Ночью температура будет колебаться от 0° до +6°, днем - в пределах +7°...+13°.

16 ноября в западных и северных регионах станет немного прохладнее - от +4° до +10°, тогда как на юге будет теплее: ночью +4°...+10°, днем +10°...+16°.

В начале следующей недели, по словам Голени, ожидается незначительное потепление - примерно на 2-3 градуса. Таким образом, погода будет оставаться близкой к нынешней, без резких изменений и без снега.

После 20 ноября возможно постепенное снижение температуры, но это еще не зима - показатели будут оставаться выше средних для этого периода.

