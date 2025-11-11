В начале следующей недели температурный фон снова может повыситься на 2-3 градуса.

Сейчас похолодание и снега в Украине еще не ожидается, хотя после 20 ноября уже может быть определенное снижение температуры. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Отвечая на вопрос относительно предварительных прогнозов относительно возможного похолодания и снега в Украине после 15 ноября, она рассказала, что 15-16 ноября будет "размываться" фронт, который нависает с севера.

"15-16-го будет преобладать погода без осадков. Только на западе страны - небольшой дождь. И ночная температура 0°...+6°. Дневная остается в пределах +7°...+13°", - сказала Голеня.

В то же время в западных и северных областях 16 ноября будет несколько прохладнее, +4°...+10° На юге страны: ночью +4°...+10°, а днем +10°...+16°.

По словам метеоролога, в начале следующей недели температурный фон снова может повыситься на 2-3 градуса. "То есть практически еще удержится такая погода, как и на этой неделе", - сказала она и добавила, что о кардинальном похолодании речь пока не идет, и снега, соответственно, мы тоже еще пока не ожидаем.

Голеня уточнила, что после 20 ноября уже может быть определенное снижение температуры. "То есть на следующей неделе может быть колебание температуры: сначала до более высоких значений, а на конец недели - снова некоторое снижение", - сказала она.

Эксперт добавила, что "это еще не зима", и температурный фон будет несколько выше, как для этого периода года.

Снег в Украине - что известно

Как сообщалось, ранее Голеня в комментарии Погода УНИАН отметила, что после 15 ноября может быть снижение температуры и осадки в виде мокрого снега. Она пояснила, что есть расчеты, согласно которым "после 15-го должно быть снижение температуры".

В то же время это были не окончательные данные. Впрочем, не исключалось, что на выходных уже могут быть осадки в виде мокрого снега. По крайней мере ночью, по северу страны.

