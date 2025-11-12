В большинстве областей будет всего +6°...+9°.

В середине недели, 13 ноября, погода в Украние немного изменится. На западе и востоке страны существенных дождей уже не ожидается, даже возможны солнечные прояснения. В то же время температура по стране чуть снизится. В большинстве обалстей днем будет всего +6°...+9° и только на юге и юго-востоке температура поднимется до +10°...+11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +9°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Тернополе 13 ноября ночью будет +2°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Виннице завтра будет +2°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +2°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+9°, небольшой дождь.

В Одессе 13 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°, небольшой дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +2°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +4°...+10°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +10°.

Какой праздник 13 ноября, приметы погоды

13 ноября - Иоанна Златоуста. По приметам, если день пасмурный и идет дождь, то и зима будет пасмурной и долгой.

