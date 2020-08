Жертвами тропического шторма "Исайяс" в США стали четыре человека

Из-за непогоды более 3 миллионов домов остались без электроснабжения.

Читайте также Мексиканский штат Пуэбла пострадал от наводнения (видео)

Проливные дожди привели к наводнениям в нескольких штатах. От сильного ветра и торнадо пострадали дома, повалено много деревьев.

Пока известно о 4 погибших, есть раненые. 2 человека погибли в результате падения деревьев в городе Нью-Йорк и штате Мэриленд, торнадо у города Уиндзор штата Северная Каролине унес жизни 2 человек, по меньшей мере 20 получили травмы, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Из-за непогоды более 3 миллионов домов остались без электроснабжения.

Сейчас "Исайяс" уже достиг штата Нью-Йорк. Он находится в 35 км к западу от города Олбани и движется на северо-запад со скоростью 65 км/ч. Скорость ветра оценивается в 100 км/ч.

The very latest from the #news desk of @RajathNY1 : @MTA@LIRR MNR suspended. Elevated #subway lines #suspended and here’s more of the #weather scene in #astoria#astoriany#queens#NYC details on @NY1 and @NY1weather - I’ll be in queens tonight covering #storm#damagepic.twitter.com/2AVo2WMS3R