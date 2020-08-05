Жертвами тропического шторма "Исайяс" в США стали четыре человека
Из-за непогоды более 3 миллионов домов остались без электроснабжения.
Жертвами урагана "Исайяс", который ослабел до тропического шторма, в США стали четыре человека.
Мексиканский штат Пуэбла пострадал от наводнения (видео)
Проливные дожди привели к наводнениям в нескольких штатах. От сильного ветра и торнадо пострадали дома, повалено много деревьев.
Пока известно о 4 погибших, есть раненые. 2 человека погибли в результате падения деревьев в городе Нью-Йорк и штате Мэриленд, торнадо у города Уиндзор штата Северная Каролине унес жизни 2 человек, по меньшей мере 20 получили травмы, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.
Из-за непогоды более 3 миллионов домов остались без электроснабжения.
Сейчас "Исайяс" уже достиг штата Нью-Йорк. Он находится в 35 км к западу от города Олбани и движется на северо-запад со скоростью 65 км/ч. Скорость ветра оценивается в 100 км/ч.
The very latest from the #news desk of @RajathNY1 : @MTA@LIRR MNR suspended. Elevated #subway lines #suspended and here’s more of the #weather scene in #astoria#astoriany#queens#NYC details on @NY1 and @NY1weather - I’ll be in queens tonight covering #storm#damagepic.twitter.com/2AVo2WMS3R— Angi Gonzalez (@AnchorAngi) August 4, 2020
Предупреждение о тропическом шторме действует на побережье от Нью-Джерси до Мэна. Сильные осадки ожидаются в штатах Нью-Йорк, Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Мэн, а также в южной части канадской провинции Квебек. В некоторых районах возможны торнадо.
Ранее сообщалось, что тропический шторм "Исайяс" усилился до урагана у побережья американского штата Северная Каролина и вышел на сушу.
- Винница+30°... +15°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+30°... +15°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+30°... +17°
- Кропивницкий+31°... +14°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+28°... +16°
- Львов+24°... +14°
- Николаев+33°... +17°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+29°... +15°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+28°... +13°
- Тернополь+28°... +14°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+33°... +17°
- Хмельницкий+29°... +14°
- Черкассы+30°... +15°
- Чернигов+31°... +13°
- Черновцы+28°... +15°