Жертвами тропического шторма "Исайяс" в США стали четыре человека

Из-за непогоды более 3 миллионов домов остались без электроснабжения.

Шторм "Исайяс" в США / REUTERS

Жертвами урагана "Исайяс", который ослабел до тропического шторма, в США стали четыре человека.

Читайте также Мексиканский штат Пуэбла пострадал от наводнения (видео)

Проливные дожди привели к наводнениям в нескольких штатах. От сильного ветра и торнадо пострадали дома, повалено много деревьев.

Пока известно о 4 погибших, есть раненые. 2 человека погибли в результате падения деревьев в городе Нью-Йорк и штате Мэриленд, торнадо у города Уиндзор штата Северная Каролине унес жизни 2 человек, по меньшей мере 20 получили травмы, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Из-за непогоды более 3 миллионов домов остались без электроснабжения.

Сейчас "Исайяс" уже достиг штата Нью-Йорк. Он находится в 35 км к западу от города Олбани и движется на северо-запад со скоростью 65 км/ч. Скорость ветра оценивается в 100 км/ч.

Предупреждение о тропическом шторме действует на побережье от Нью-Джерси до Мэна. Сильные осадки ожидаются в штатах Нью-Йорк, Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Мэн, а также в южной части канадской провинции Квебек. В некоторых районах возможны торнадо.

Ранее сообщалось, что тропический шторм "Исайяс" усилился до урагана у побережья американского штата Северная Каролина и вышел на сушу.