На Среднем Западе США бушуют торнадо (видео)

09:45, 10 июля 2020
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Один человек погиб.

На Среднем Западе США бушуют торнадо / twitter.com/Bill_Doms
На Среднем Западе США бушуют торнадо / twitter.com/Bill_Doms

В регионе Великих Равнин на Среднем Западе США вновь бушуют торнадо.

В США жертвами торнадо и шторма стали семь человек

Одна из воронок 6 июля крушила деревья в Южной Дакоте. Но гораздо более ненастно было 8 июля на западе центральной части штата Миннесота. Здесь зафиксированы многочисленные смерчи, передает Stormnews со ссылкой на The Washington Post.

Повреждены дома и фермы. Известно об одном погибшем в округе Оттер-Тейл. При этом в мае и июне, которые являются здесь самыми ненастными месяцами, торнадо почти не было. И к июлю их общее количество было наименьшим за всю историю наблюдений.

Напомним, в Константиновском районе Донецкой области в воскресенье, 31 мая, пронесся торнадо.

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Теги: #погода#США#торнадо
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