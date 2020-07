На Среднем Западе США бушуют торнадо (видео)

Один человек погиб.

Одна из воронок 6 июля крушила деревья в Южной Дакоте. Но гораздо более ненастно было 8 июля на западе центральной части штата Миннесота. Здесь зафиксированы многочисленные смерчи, передает Stormnews со ссылкой на The Washington Post.

Повреждены дома и фермы. Известно об одном погибшем в округе Оттер-Тейл. При этом в мае и июне, которые являются здесь самыми ненастными месяцами, торнадо почти не было. И к июлю их общее количество было наименьшим за всю историю наблюдений.

Destructive, vicious tornado struck west central Minnesota Wednesday evening, killing one. Up-close tornado footage obtained by storm chasers is remarkable and some of the most extreme you'll see.



We've compiled a ton of it and recap event at this link: https://t.co/r0gba1Pcy2pic.twitter.com/hqHgcxv9Mt