На Среднем Западе США бушуют торнадо (видео)
Один человек погиб.
В регионе Великих Равнин на Среднем Западе США вновь бушуют торнадо.
В США жертвами торнадо и шторма стали семь человек
Одна из воронок 6 июля крушила деревья в Южной Дакоте. Но гораздо более ненастно было 8 июля на западе центральной части штата Миннесота. Здесь зафиксированы многочисленные смерчи, передает Stormnews со ссылкой на The Washington Post.
Повреждены дома и фермы. Известно об одном погибшем в округе Оттер-Тейл. При этом в мае и июне, которые являются здесь самыми ненастными месяцами, торнадо почти не было. И к июлю их общее количество было наименьшим за всю историю наблюдений.
Destructive, vicious tornado struck west central Minnesota Wednesday evening, killing one. Up-close tornado footage obtained by storm chasers is remarkable and some of the most extreme you'll see.— Capital Weather Gang (@capitalweather) July 9, 2020
We've compiled a ton of it and recap event at this link: https://t.co/r0gba1Pcy2pic.twitter.com/hqHgcxv9Mt
Напомним, в Константиновском районе Донецкой области в воскресенье, 31 мая, пронесся торнадо.
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