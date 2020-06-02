В Донецкой области пронесся торнадо (видео)

10:55, 2 июня 2020
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Синоптики говорят, что это был "классический торнадо клиновидной формы".

В Донецкой области пронесся торнадо / youtube.com / Новости Мир
В Донецкой области пронесся торнадо / youtube.com / Новости Мир

В Константиновском районе Донецкой области в воскресенье, 31 мая, пронесся торнадо.

На юге США пронеслись несколько торнадо (видео)

Очевидцы необычного явления поделились видео в соцсетях.

Харьковский синоптик Игорь Кибальчич в Facebook рассказал, что это был "классический торнадо клиновидной формы".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, южные штаты США пострадали от торнадо и штормов. В штатах Техас, Оклахома и Луизиана погибли по меньшей мере 7 человек.

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Теги: #погода#торнадо#Донецкая область
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