В Донецкой области пронесся торнадо (видео)

Синоптики говорят, что это был "классический торнадо клиновидной формы".

В Донецкой области пронесся торнадо / youtube.com / Новости Мир

В Константиновском районе Донецкой области в воскресенье, 31 мая, пронесся торнадо.

Читайте также На юге США пронеслись несколько торнадо (видео)

Очевидцы необычного явления поделились видео в соцсетях.

Харьковский синоптик Игорь Кибальчич в Facebook рассказал, что это был "классический торнадо клиновидной формы".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, южные штаты США пострадали от торнадо и штормов. В штатах Техас, Оклахома и Луизиана погибли по меньшей мере 7 человек.