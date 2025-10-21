Еще 10 человек пострадали от мощной стихии, четверо находятся в критическом состоянии.

Сильный торнадо пронесся к северу от Парижа. Ветер был настолько сильный, что опрокинул три строительных крана, в результате чего один человек погиб, а четверо получили тяжёлые травмы. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, в результате торнадо погиб 23-летний строитель, 10 человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Больше всего пострадал город Эрмон, который расположен примерно в 20 км к северо-востоку от Парижа.

Видео дня

По данным властей, торнадо опрокинул краны и сорвал крыши со зданий.

Министр внутренних дел Франции заявил, что это был шторм "внезапной и редкой интенсивности".

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как три крана упали с разницей в несколько секунд.

По данным издания, один кран упал на клинику, не причинив вреда людям, а другой - на жилой дом. По словам властей, на месте происшествия находились десятки пожарных, полицейских и медицинских работников.

Торнадо в Украине - эколог предупреждает об опасности

Ранее эколог Александр Соколенко рассказал, что Украина входит в зону, где могут возникать торнадо.

Он предупредил, что из-за изменения климата могут образовываться не только мощные грозы, грады, но также торнадо.

В то же время он добавил, что точно спрогнозировать эти явления невозможно, можно лишь предположить, что они, вероятно, могут быть.

