Сильный торнадо пронесся к северу от Парижа. Ветер был настолько сильный, что опрокинул три строительных крана, в результате чего один человек погиб, а четверо получили тяжёлые травмы. Об этом сообщает The Guardian.
Как сообщается, в результате торнадо погиб 23-летний строитель, 10 человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии.
Больше всего пострадал город Эрмон, который расположен примерно в 20 км к северо-востоку от Парижа.
По данным властей, торнадо опрокинул краны и сорвал крыши со зданий.
Министр внутренних дел Франции заявил, что это был шторм "внезапной и редкой интенсивности".
На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как три крана упали с разницей в несколько секунд.
По данным издания, один кран упал на клинику, не причинив вреда людям, а другой - на жилой дом. По словам властей, на месте происшествия находились десятки пожарных, полицейских и медицинских работников.
Торнадо в Украине - эколог предупреждает об опасности
Ранее эколог Александр Соколенко рассказал, что Украина входит в зону, где могут возникать торнадо.
Он предупредил, что из-за изменения климата могут образовываться не только мощные грозы, грады, но также торнадо.
В то же время он добавил, что точно спрогнозировать эти явления невозможно, можно лишь предположить, что они, вероятно, могут быть.