Разрушительный тропический шторм "Вонгфонг" прошел Филиппины (видео)

13:57, 18 мая 2020
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Четыре человека погибли.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Бывший тайфун "Вонгфонг", который 6 раз выходил на сушу на Филиппинах и ослабел до уровня тропического шторма на острове Лусон, достиг севера страны и вышел в Южно-Китайское море.

На Филиппины обрушился тайфун "Вонгфонг" (видео)

Предупреждения о сильном ветре и проливных дождях действуют на севере острова Лусон и островных группах Бабуян и Батанес. Также он может представлять опасность для островов японского архипелага Рюкю, передает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг (PAGASA).

В результате тайфуна в центральной части Филиппин повреждено большое количество домов, повалено множество деревьев, произошли наводнения. Возникли серьезные проблемы с электроснабжением: без света остаются десятки городов. Эвакуированы десятки тысяч жителей. Жертвами стихии стали 4 человека - 3 на острове Самар и 1 на острове Лусон. На острове Самар ранения получили по меньшей мере 25 человек.

Напомним, проливные дожди обрушились на юго-восточную часть американского штата Техас.

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Теги: #погода#Филиппины#тайфун
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