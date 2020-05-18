Разрушительный тропический шторм "Вонгфонг" прошел Филиппины (видео)
Четыре человека погибли.
Бывший тайфун "Вонгфонг", который 6 раз выходил на сушу на Филиппинах и ослабел до уровня тропического шторма на острове Лусон, достиг севера страны и вышел в Южно-Китайское море.
На Филиппины обрушился тайфун "Вонгфонг" (видео)
Предупреждения о сильном ветре и проливных дождях действуют на севере острова Лусон и островных группах Бабуян и Батанес. Также он может представлять опасность для островов японского архипелага Рюкю, передает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг (PAGASA).
В результате тайфуна в центральной части Филиппин повреждено большое количество домов, повалено множество деревьев, произошли наводнения. Возникли серьезные проблемы с электроснабжением: без света остаются десятки городов. Эвакуированы десятки тысяч жителей. Жертвами стихии стали 4 человека - 3 на острове Самар и 1 на острове Лусон. На острове Самар ранения получили по меньшей мере 25 человек.
MDRRMO reports flooding in Casiguran, Aurora. Video taken from Barangay Marikit to Barangay Calangcuasan. | via @jeffcanoy#AmboPHpic.twitter.com/46f00DOxpK— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) May 16, 2020
Напомним, проливные дожди обрушились на юго-восточную часть американского штата Техас.
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