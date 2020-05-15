Проливные дожди затопили Техас (видео)

14 мая в некоторых районах выпало более 25 см осадков.

Проливные дожди затопили Техас / twitter.com/12NewsNow

Проливные дожди обрушились на юго-восточную часть американского штата Техас.

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14 мая в некоторых районах выпало более 25 см осадков, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

В городах Ориндж и Бомонт было по колено воды, что серьезно осложнило ситуацию на дорогах. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни здесь возможны ливни и грозы.

Напомним, из-за подтопления в казахстанском городе Шымкент эвакуировали 300 человек.