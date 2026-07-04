Львов 4 июля будет штормить: синоптики предупреждают об опасности (инфографика)

4 июля температура будет комфортной, но во Львовской области ожидаются сильные порывы ветра.

Во Львове 4 июля ожидается ветреная погода. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"На территории Львовской области и в городе Львове 4 июля днем ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 15–20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

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В целом, по прогнозу синоптиков, сегодня в Львовской области будет облачно с прояснениями. Без значительных осадков. Ветер северо-западный, 9–14 м/с, днем порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура +18°...+23°.

Во Львове 4 июля также будет облачно с прояснениями. Без значительных осадков. Ветер 9–14 м/с, днём с порывами 15–20 м/с. Столбики термометров покажут +21°...+23°.

Погода во Львове

Погодные условия во Львове и области в течение выходных будут нестабильными, с чередованием осадков в виде дождя и без осадков. Температура ночью до +19°, а днем – до +26°.

В субботу в Украине объявили I уровень опасности. По прогнозу Укргидрометцентра, днем на Левобережье будут грозы. На востоке, юго-востоке и в Сумской области пройдут значительные дожди, местами град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

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