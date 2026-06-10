Погода во Львове испортится: синоптики предупредили об опасности (инфографика)

На 10 июня объявлен I уровень опасности.

Во Львове сегодня, 10 июня, ожидается ухудшение погоды, из-за чего синоптики объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову: 10 июня утром и днем гроза, град", – предупреждают специалисты.

Также на территории Львовской области сегодня местами будут гроза и град.

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Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

10 июня погоду на Львовщине будет определять влияние атмосферных фронтов с юго-запада. Из-за этого по Львовской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, гроза, град. Ожидается ветер 5 – 10 м/с. Температура +22°...+27°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а утром и днем пройдут кратковременный дождь, гроза, град. Ветер 5 – 10 м/с. Столбики термометров покажут +24°...+26°.

Синоптики предупреждают об ухудшении видимости во время осадков. Атмосферное давление будет слабо падать, а относительная влажность воздуха уменьшится.

Как сообщается, погода во Львове и области в течение недели будет нестабильной с периодическими дождями. Температура ночью до +17°, днем до 26° тепла.

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