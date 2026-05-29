Во Львове зафиксировали самую низкую температуру воздуха за всю историю наблюдений

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году.

Во Львове зафиксировали очередной температурный рекорд: в пятницу, 29 мая, минимальная температура воздуха составила 2,2 градуса тепла. Это холоднее, чем было в этот же день 11 лет назад, когда зафиксировали предыдущий рекорд. Об этом сообщили в Facebook на странице Львовского регионального центра по гидрометеорологии

Как отметили синоптики, предыдущее минимальное значение для этой ночи наблюдалось 11 лет назад – в 2015-м – и составляло 2,6 градуса тепла.

Добавим, что в прогнозе погоды на 29 мая для Львовщины предсказывали даже заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0 – 2 градуса.

Видео дня

Погода в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, в выходные 30-31 мая в большинстве областей ожидается низкая температура воздуха. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, ожидается всего +12...+17 градусов, в западных областях немного теплее, +19...+23, на Закарпатье до +24 градусов. В воскресенье днем холоднее всего будет в 5 областях: в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Ровенской – всего +10...+13 градусов.

Также мы писали, что лето в Украине начнется с дождей. По данным синоптика Украинского гидрометеорологического центра Ивана Семилита, в начале июня с запада придет новый циклон, который принесет кратковременные дожди, местами – с грозами. Он отметил, что среднемесячная температура в первый летний месяц ожидается в пределах 19...23 градусов тепла, а в Карпатах и в Крымских горах – 16...20 градусов, что на 1,5 градуса выше климатической нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: