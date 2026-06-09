10 июня в Украине будет один из самых теплых дней недели

А уже с 11 числа на западе страны станет заметно свежее.

В среду, 10 июня, в Украине ожидается, пожалуй, самый теплый день этой недели, а уже с 11 числа с запада начнет заходитьпрохлада. В среду же по всей старне стролбики термометров покажут комфотные для лета +22°...+28°. Везде, кроме севера и большинства центральных обалстей, пройдут локальные доджи. Также возможен град и кратковременное усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +25°.

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +18°, днем +25°, небольшой дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +16°, днем +25°, дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.

В Тернополе 10 июня ночью +16°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +28°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +17°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +16°...+24°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в среду ночью +16°, днем +25°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+24°, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью +18°, днем +26°, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +26°, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Полтаве - переменная облачность , температура воздуха +19°...+28°, небольшой дождь.

В Одессе 10 июня - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +23°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +18°, днем +26°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +27°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +26°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +27°, переменная облачность, дождь.

В Симферополе в среду будет переменная облачность, +17°...+25°, дождь.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +14°, днем +29°, ночью туман.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +30°, ночью туман.

Какой праздник 10 июня, приметы погоды

10 июня - святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. По приметам, если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай грибов.

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