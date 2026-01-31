В Украину идут сильные морозы: синоптик Диденко сказала, сколько они продлятся

Морозная погода продержится несколько дней.

В Украину идут сильные морозы, местами ночью температура воздуха может опуститься до -25°C. По предварительным прогнозам, такая погода продержится ориентировочно до 4 февраля.

Такое заявление в эфире телеканала "Эспрессо" сделала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что самая низкая температура ожидается на севере Украины.

"Сегодня, 31 января, ближайшей ночью будет очень холодно. По прогнозам, в течение 1-4 февраля в Украине ожидаются сильные и очень сильные морозы. Самая низкая температура – в северных областях, где в ночные часы может быть до -20°C….-25°C. Но и в южной Украине, которая не привыкла к таким морозам, будет ночью -10°C...-17°C, а днем -4°C...-10°C", – пояснила синоптик.

Морозы продержатся несколько дней. В то же время ожидается, что уже с 5 февраля начнется постепенное смягчение холодов.

"Не говорим, что морозы исчезнут и наступит апрель, будут петь птицы – нет, зима продолжается, февраль только начинается. Надо рассчитывать на сильные морозы в ближайшие 4-5 дней", – подытожила Наталья Диденко.

В Украину идет мощный антициклон, который принесет ощутимое похолодание. Синоптики прогнозируют, что 1 февраля будет распространяться влияние антициклона, который в большинстве областей вызовет холодную погоду с температурой ночью -20°...-25°, днем -13°...-18°.

В целом, как ожидается, погода в феврале в Украине будет влажной, а температура в большинстве областей будет соответствовать норме.

