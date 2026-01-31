Зима усиливается: Одессу ждет опасная погода (инфографика)

В городе и по области объявлен I уровень опасности из-за непогоды.

Непростая зимняя погода ожидается 31 января в Одессе и Одесской области. О непогоде предупреждает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"В течение суток 31 января ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, гололед, гололедица", - предупреждают синоптики.

Из-за этого в Одесской области объявлен I уровень опасности, желтый.

В целом в Одесской области сегодня будет облачно. Ожидаются осадки, местами метель. Температура ночью и днем -4°...-9°, днем на юге до 0°.

На автодорогах области видимость во время осадков 500-1000 м, гололедица.

В Одессе сегодня также облачно. Осадки ожидаются преимущественно в виде снега. Гололед, гололедица. Ветер 9-14 м/с с порывами 15-20 м/с. Температура ночью и днем -4°...-6°.

Погода в Одессе - прогноз на ближайшие дни

В течение ближайших 5 дней в Одесской области и вдоль морского побережья ожидаются морозы. 31 января пройдут умеренные осадки, преимущественно в виде снега, налипание мокрого снега. В дальнейшем местами ожидаются небольшие осадки.

Ветер 31 января будет штормовой с порывами 15-20 м/с, далее умеренный.

Температура имеет тенденцию к снижению и с 1 февраля будет составлять: ночью -10°...-15°, днем -5°...-10°; на севере Одесской области ночью до -20°, днем до -13°.

На автодорогах области гололедица. Будет наблюдаться значительное волнение моря. В лиманах и местами вдоль побережья продолжится ледообразование.

