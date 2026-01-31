Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в первые дни февраля

Уже ближайшей ночью в Украине ожидаются морозы -20°...-25°, а затем станет еще холоднее.

В ближайшие дни в Украине ожидается изменение погоды. К нам подойдет мощный антициклон, который принесет существенное похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 31 января - 2 февраля в Украине ожидается разнообразная погода как по территории, так и по датам.

31 января территория нашей страны будет ареной "борьбы" между южным теплым циклоном с центром над Приазовьем и мощным холодным антициклоном с центром над Финляндией.

Выступление антициклона будет определять в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях погоду без осадков с умеренным морозом.

На остальной территории еще будет господствовать циклон, который принесет снег, на юго-востоке страны с дождем. В южных и Днепропетровской областях ожидается гололед и налипание мокрого снега.

1 февраля будет распространяться влияние антициклона, который в большинстве областей приведет к холодной погоде с температурой ночью -20°...-25°, днем -13°...-18°. В начале февраля осадков не ожидается, только в юго-восточной части ночью пройдет небольшой снег.

2 февраля Украина будет находиться в поле высокого давления, поэтому будет без осадков, а морозы усилятся еще сильнее.

В столице в ближайшие дни также станет очень холодно. Ночью в Киеве температура будет снижаться до -20°...-24°, а по области местами ударит 30-градусный мороз. Днем столбики термометров покажут в Киевской области -14°...-20°, а в Киеве будет -15°...-17°.

Некоторое ослабление морозов ожидается только с 4 февраля.

