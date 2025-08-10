Дожди и грозы пройдут ближайшей ночью и завтра утром на западе, севере и в центре.

В понедельник значительная часть территории Украины окажется в тыловой части холодного атмосферного фронта, поэтому погода несколько изменится - придет похолодание с дождями и ожидается сильный ветер. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, она сообщает, что температура воздуха на западе, севере, в центральной части и на востоке Украины снизится на несколько градусов и составит +21...+27 градусов, на востоке местами до +29 градусов. На юге однако будет так же жарко, +29...+32 градуса.

Также Диденко прогнозирует, что дожди и грозы пройдут ближайшей ночью и завтра утром на западе, севере, в центральных областях. Также грозовые дожди сегодня вечером пройдут в западных областях. В то же время днем 11-го августа преимущественно без осадков, кроме грозовых дождей местами на Левобережье.

Синоптик предупреждает, что завтра в большинстве областей Украины, кроме запада, ожидается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами.

В Киеве 11-го августа температура воздуха также снизится - до +22...+24 градуса. Ночью ожидается дождь с грозой, завтра днем солнечно и без осадков.

В то же время после кратковременного похолодания в Украину снова вернется жара, прогнозирует синоптик.

"Следующая неделя в Украине будет по-настоящему летней, очень теплой и даже жаркой. Да и вообще, до конца месяца, по предварительным прогнозам, дождей будет мало, если вообще будут, а жары много", - отмечает она.

Когда закончится лето в Украине

Ранее народный синоптик Владимир Деркач отмечал, что в этом году в Украине ожидается три бабьих лета: в октябре, ноябре и даже в декабре, когда температура повысится до +10°.

Он также прогнозировал, что начало сентября будет практически с летним теплом. В середине месяца похолодает, украинцы почувствуют "дыхание осени", но заморозков не ожидается. В октябре тоже будет достаточно тепло, а первые заморозки вероятны только в конце ноября.

