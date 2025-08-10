В конце недели, 10 августа, в Украине ожидается очень теплая, а на западе и юге - жаркая погода. Практически по всей старне будет сухо и довольно солнечно, только на западе страны пройдут дожди и местами грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
На западе Украины сегодня потеплеет. Температура тут поднимется до +27°...+30°, а на Закарпатье - до +32°. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня - дожди и грозы.
На севере Украины сегодня будет сухо и немного облачно. Температура в течение дня комфортная, в пределах +26°...+27°.
На востоке Украины сегодня будет сухо и малооблачно. В Харьковской области столбики термометров покажут до +26°, а в Луганской и Донецкой областях воздух прогреется до +29°...+30°.
Жителей центральных областей сегодня ждет сухая и солнечная погода. Температура днем тут будет в пределах +27°...+30°.
На юге Украины 10 августа тоже осадков не предвидится. Тут ожидается сухая погода с температурой от +29° до +32°.
10 августа - какой сегодня праздник, приметы погоды
10 августа - Прохоров день. В этот день чествовали кузнецов, которые правили лемехи плугов перед распашкой земли под озимые, ладили сохи. Если в этот день солнечно, то и осень будет теплой.