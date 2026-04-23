Апрельская непогода не отступает: в Киеве прошел град, а в Киевской области зафиксировали пыльную бурю

Киевляне публикуют видео, на котором видно, как в городе вместе с дождем идет град.

Как и предупреждали синоптики, в Украине в четверг, 23 апреля, ухудшилась погода. По прогнозу, почти по всей стране ожидается дождь. Однако очевидцы публикуют видео, как в Киеве идет град, сообщает Telegram-канал Погода УНИАН.

Киевляне выкладывают видео, как в городе вместе с дождем идет град. Кроме того, в Киевской области была зафиксирована пыльная буря.

Прогнозировалось, что в четверг, 23 апреля, в Киеве температура воздуха снизится сразу на 5 градусов. В течение суток столбики термометров покажут лишь +6°...+9°.

Кроме того, в столице Украины ветер усилится до 7-12 м/с, а атмосферное давление снизится до 736-738 мм ртутного столба.

Прогноз синоптиков о погоде до конца апреля

Как сообщал ранее УНИАН, по словам синоптика Виталия Постриганя, холодная погода задержится в Украине до конца этого месяца. Синоптик сообщил, что 23-24 апреля часть Украины окажется в тыловой части скоростного пикирующего циклона. Из-за этого в нашу страну будет поступать новая порция холодного воздуха из акватории Карского моря.

Постригань прогнозирует, что в эти дни часто будет идти дождь, а сильный ветер усилит ощущение прохлады. Он предупредил, что под угрозой оказались цветущие сады. Синоптик не советует украинцам спешить с высадкой рассады.

Также мы писали, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что в пятницу, 24 апреля, в Украине количество осадков должно уменьшиться, но ветер будет сильным. По прогнозу Диденко, осадки ожидаются в этот день только в восточных областях. Температура воздуха остается низкой: ночью - 2-6 градусов тепла, местами возможны заморозки, а днем ожидается 6-12 градусов тепла.

