Почти -25° ударит в Киеве: когда будет пик холода (график)

Осадков в столице не ожидается.

В ближайшие дни и ночи в Киеве будет сухо, но очень холодно. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"31 января - 4 февраля в Киевской области и в г. Киеве прогнозируем очень холодную погоду, которую будет обусловливать мощный атмосферный вихрь", - говорят синоптики.

Они пояснили, что этот вихрь, с центром вблизи Скандинавии, сформирован в арктическом воздухе, поэтому к нам будет поступать сухой холодный воздух, который при прояснениях будет дополнительно охлаждаться.

"Таким образом, в течение следующих пяти дней осадков не ожидаем, однако прогнозируем сильный мороз: 1-3 февраля температура достигнет по области ночью -22°...-27°, местами 30° мороза, днем -14°...-20°", - говорится в прогнозе.

В Киеве тоже будет очень холодно, но на несколько градусов мороза меньше. Ночью в столице температура будет падать до -24°, а днем -15°...-17°.

Некоторое ослабление морозов ожидается с 4 февраля.

Погода в Киеве 31 января

Сегодня, в конце января, в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ожидается в пределах -9°...-14°, а в столице столбики термометров покажут -10°...-12°.

