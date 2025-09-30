Сегодня в городе ожидается значительный дождь.

Сентябрь в Одессе завершится непогодой. Об этом предупреждает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

В городе сегодня ожидается сильный дождь, из-за чего синоптики объявили повышенный уровень опасности.

"По г. Одесса днем 30 сентября ожидается значительный дождь", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

На этой неделе погода Одесской области будет переменчивой.

Наиболее интенсивные долгожданные осадки пройдут 30 сентября и в субботу, 4 октября. В остальные дни ожидаются местами небольшие кратковременные дожди.

Ветер будет умеренный, временами порывистый, преимущественно северных и восточных направлений.

Температурный фон постепенно будет снижаться до ночных отметок +2°...+7°, а днем +8°...+13°. Ближе к выходным ожидается рост температуры. Ночью уже будет +7°...+12°, а днем воздух будет прогреваться до +14°...+19°.

Температура морской воды составит +17°...+19°. Преимущественно умеренное волнение моря.

В южных районах области будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности.

