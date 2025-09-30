Сентябрь в Одессе завершится непогодой. Об этом предупреждает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
В городе сегодня ожидается сильный дождь, из-за чего синоптики объявили повышенный уровень опасности.
"По г. Одесса днем 30 сентября ожидается значительный дождь", - говорится в прогнозе.
Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода в Одессе
На этой неделе погода Одесской области будет переменчивой.
Наиболее интенсивные долгожданные осадки пройдут 30 сентября и в субботу, 4 октября. В остальные дни ожидаются местами небольшие кратковременные дожди.
Ветер будет умеренный, временами порывистый, преимущественно северных и восточных направлений.
Температурный фон постепенно будет снижаться до ночных отметок +2°...+7°, а днем +8°...+13°. Ближе к выходным ожидается рост температуры. Ночью уже будет +7°...+12°, а днем воздух будет прогреваться до +14°...+19°.
Температура морской воды составит +17°...+19°. Преимущественно умеренное волнение моря.
В южных районах области будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности.