В Одесской области сегодня будет густой туман, а затем поднимется ветер.

В Одессе на сегодня, 24 сентября, объявили повышенный уровень опасности из-за ветреной погоды. Об этом свидетельствуют данные Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, во второй половине дня по городу ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с.

Также непогода ожидается и по Одесской области.

"Утром и днем 24 сентября ожидается туман, видимость 200-500 метров. Во второй половине дня порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с", - прогнозируют синоптики.

Из-за этого в Одесской области введен І уровень опасности.

24 сентября в Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром будет наблюдаться туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем северо-восточный, 9-14 м/с, а во второй половине дня порывы будут достигать 15-17 м/с. На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Температура ночью +10°...+15°, днем воздух прогреется до +21°...+26°.

В Одессе сегодня также будет сухо и будет преобладать переменная облачность. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем северо-восточный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы усилятся до 15-17 м/с. Столбики термометров покажут +22°...+24°. Температура морской воды +19°...+20°.

