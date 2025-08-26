В этом году погода в сентябре будет в пределах нормы.

В этом году погода в сентябре в Украине будет в пределах нормы. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

Ожидается, что количество осадков и температура будут соответствовать средним показателям.

"Средняя месячная температура предполагается +13°...+18°, в Карпатах +11°...+12°, что близко к норме", - говорят синоптики.

Видео дня

Что касается осадков, то за месяц их выпадет 37-76 мм, а в Карпатах 74-106 мм. Это 80-120 % от нормы.

Погода в сентябре 2025 - прогноз на месяц

В этом году в сентябре в Украине ожидается контрастная погода. В южных, юго-восточных и центральных областях сохранится летнее тепло, тогда как западные регионы перейдут под власть осени. Об этом в комментарии для Погода УНИАН сообщила Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометинститута.

По ее словам, среднемесячная температура прогнозируется на один градус выше нормы, а количество осадков ожидается в пределах климатических показателей.

Если сравнить с прошлым или позапрошлым годом, то нынешний сентябрь, вероятно, будет прохладнее. Погодные условия в разных регионах страны будут достаточно отличными.

Эксперт уточнила, что на юге, в центре и на юго-востоке будет преобладать летний характер погоды, тогда как в западных областях будет ощущаться осень с типичными для этого времени температурами. Кое-где возможны заморозки, а в высокогорье Карпат даже выпадение снега, что является привычным явлением для этого месяца.

В целом синоптики прогнозируют для сентября характерные для этого периода условия. Если в последние годы этот месяц в Украине больше напоминал летний со среднемесячной температурой выше +15° и жарой до +30°...+35°, то сейчас на западе вероятны классические осенние показатели. В то же время на юге большая часть сентября все же останется летней.

До конца месяца, по словам эксперта, осенние тенденции постепенно распространятся на всю территорию страны.

Вас также могут заинтересовать новости: