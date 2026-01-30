В Одессе на 30 января объявили повышенный уровень опасности (инфографика)

В городе и области сегодня будет гололед.

В Одессе на 30 января объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Утром 30 января сохранится туман, видимость 200-500 м. Во второй половине дня 30 января ожидается гололед, гололедица", - предупреждают синоптики.

Такая же погода ожидается и по территории Одесской области.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе

30 января в Одесской области будет облачно. Ожидаются умеренные осадки, днем местами значительные. Утром и днем местами гололед, гололедица. Ветер восточный, днем северный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем 0°...+5°.

На автодорогах области видимость во время осадков 500-1000 м, утром и днем местами гололедица.

В Одессе сегодня также будет облачно и ожидаются умеренные осадки. Ветер восточный, днем северный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем +2°...+4°.

Морозы в Украине снова усиливаются - что известно

В начале февраля в Украине прогнозируют резкое усиление морозов. По данным ГСЧС, 1-3 февраля температура ночью, кроме Закарпатья и юга, снизится до -20°...-27°, в ряде северных и восточных областей и в Киеве - до -20°...-25°. Днем ожидается -15°...-22°. Кое-где морозы могут достичь -30°, что соответствует красному уровню опасности. С 4-5 февраля с запада начнется постепенное потепление.

