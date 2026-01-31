31 января в Украину нагрянут морозы, часть страны накроют дожди с мокрым снегом

По всей стране ожидается усиление ветра.

Январь распрощается с украинцами суровой зимней погоды. Температура в большинстве областей снизится до -8°...-12° и усилится ветер. На юге, востоке и в большинстве областей ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя - в зависимости от температуры. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет сухо и солнечно, но очень холодно. Днем температура тут ожидается около -8°...-12°. Исключение - Закарпатская область, где столбики термометров покажут -1°...+1°.

Аналогичная погода сегодня будет и на севере, где будет много солнца, но похолодает до -10°...-12°. Без осадков.

На востоке страны сегодня будет пасмурно и мокро. Тут температура снизится до 0°...+2° в Луганской и Донецкой областях, а на Харьковщине ожидается -6°...-8°. В течение дня тут пройдет снег с дождем.

В центральной части Украины похолодает до -6°...-12°. Местами пройдет снег, в Винницкой области осадков не ожидается.

На юге Украины сегодня тоже будет пасмурно и мокро. В Крыму еще задержится тепло до +3°...+5°, в Херсонской и Запорожской областях будет -1°...+1°, а на остальной территории похолодает до -6°...-8°.

31 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

31 января - день памяти святых чудотворцев Кира и Иоанна. По приметам, если в полдень небо ясно и светит солнце, то весна придет рано.

