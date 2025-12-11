Температура в столице повысится до +8.

В четверг, 11 декабря, в Киеве ожидается пасмурная, влажная, но не очень холодная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня столбики термометров в столице покажут +7°...+8°. Ожидается пасмурны день, небо скроется за облаками и местами покапает небольшой дождь.

Атмосферное давление сниженное и будет медленно снижаться, 747-749 мм ртутного столба. Ветер западный, до 5-10 м/с.

Погода сегодня - прогноз на 11 декабря

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +8°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.

В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.

В Тернополе 11 декабря ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.

В Виннице сегодня будет +3°...+8°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет +4°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+6°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах сегодняа будет ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+4°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Одессе 11 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +2°, а днем +4°, облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +4°, дождь и мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +3°...+8°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°.

