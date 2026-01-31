Зимняя непогода накрывает Украину: какие области в опасности сегодня (карта)

Укргидрометцентр объявил I уровень опасности.

В Украине на сегодня, 31 января, объявили повышенный уровень опасности. Непогода накроет ряд областей. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"31 января в южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

В конце января в Украине будет облачно с прояснениями.

В западных, северных и Винницкой областях ожидается погода без осадков. Температура днем -9°...-14°, на Закарпатье в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории пройдет снег, на юго-востоке страны - с дождем. В южных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидается гололед и налипание мокрого снега. Температура в течение суток здесь составит -5°...-10°, в Приазовье и на Луганщине от 3° мороза до 2° тепла, а в Крыму +1°...+6°.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный, 7-12 м/с, на северо-востоке страны местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

