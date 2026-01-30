31 января новый мощный антициклон испортит погоду в Украине, - синоптик Диденко

Температура значительно снизится, а там, где еще будет держаться "плюс", ожидаются осадки и сильный ветер.

В конце января украинцев ждет ухудшение погоды. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму дневная температура воздуха составит +1...+5 градусов. Однако такая теплая погода будет сопровождаться дождем, мокрым снегом и сильным штормовым ветром. "Поэтому эту теплоту нельзя назвать такой уж комфортной", - говорит Наталья Диденко.

В то же время новый мощный антициклон с севера будет постепенно вытеснять эти осадки и принесет нам существенное похолодание.

"Поэтому в субботу в большинстве областей Украины уже будет царить морозная погода с максимальной температурой воздуха днем -6...-10, на севере и западе -7...-12 градусов", - спрогнозировала эксперт.

Она предупредила, что ветер 31 января будет порывистым, временами со штормовыми порывами, что существенно усилит ощущение холода.

Снег и мокрый снег пройдут завтра в центре (кроме Винницкой области), на юге и на востоке. На юго-востоке - преимущественно дождь. На западе, севере Украины 31 января без существенных осадков.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, январь завершится холодной погодой с ночной температурой воздуха -14 градусов. Днем столбики термометров в столице покажут -12.

