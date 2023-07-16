В научном центре отметили, что предоставленные фото были сделаны без фильтров.

Украинские ученые зафиксировали редкие перламутровые облака и розовое "НЛО" над Антарктической исследовательской станцией "Академик Вернадский".

Как говорится в сообщении Национального Арктического научного центра, утром на небе появились овальные облака, вытянутые по-горизонтали, с ровными четко очерченными краями. Они имеют яркий белый цвет, иногда с разноцветным сиянием, и часто накладываются друг на друга, как гора тарелок. Поэтому наши полярники шутят, что это антарктические НЛО, так как они похожи на космический корабль пришельцев.

"Из-за особенностей образования такие облака не двигаются, а как будто "зависают" в одной точке. Поэтому пока они висели над "Вернадским", солнце опустилось над горизонтом, "подсветив" небо в розовый цвет, - говорится в сообщении. В научном центре отметили, что предоставленные фото были сделаны без фильтров.

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"Пополудни на небосклоне "проявились" перламутровые облака. Они очень тонкие, поэтому на фоне рассеянного света их фактически не видно. А вот во время заката солнца, когда оно опускается на несколько градусов ниже горизонта, свет отражается от кристалликов льда в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации. Он как раз и "красит" облака в разные цвета", - отметили ученые, напомнив, что такие облака даже в Антарктиде можно увидеть нечасто.

Для этого нужны специфические погодные условия, которые бывают большей частью зимой. Кроме того, для формирования обоих видов облаков нужны "препятствия", которые будет обходить поток воздуха, – обычно это горные хребты.

Новая карта Арктики

В июне 2023 года стало известно о том, что новое издание карты с Антарктидой и Арктикой содержит данные о площадях морского льда, обновленных городах и аэропортах в Арктике, а также новые очертания шельфового ледника.

Обновленное издание содержит новые очертания шельфового ледника в Антарктиде после недавнего скола гигантских айсбергов. Карта Арктики охватывает всю сушу и океан к северу от 60° северной широты. Она теперь отображает местные названия многих городов в канадской Арктике, в том числе Санираджак и Науджаат.

Физические изменения включают новые ледяные фронты, отражающие отступление многих крупных ледников, стекающих из Гренландии и Шпицбергена, и изменения объема озер по мере адаптации окружающих ландшафтов.

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