Новое издание карты с Антарктидой и Арктикой содержит данные о площади морского льда, обновленные города и аэропорты в Арктике, а также новые очертания шельфового ледника.

Резкие изменения полярных ледяных шапок, вызванные изменением климата, отражены в новом издании карты Антарктики и Арктики, созданной картографами Британской антарктической службы (BAS).

Эта флагманская печатная карта нуждается в регулярном обновлении, чтобы отслеживать быстро меняющиеся условия, пишет Sky News.

Обновленное издание содержит новые данные о площади морского льда, городах и аэропортах в Арктике, а также новые очертания шельфового ледника в Антарктиде после недавнего откола гигантских айсбергов.

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Карта Арктики охватывает всю сушу и океан к северу от 60° северной широты. Она теперь отражает местные названия многих городов в канадской Арктике, в том числе Санираджак и Науджаат.

Физические изменения включают новые ледяные фронты, отражающие отступление многих крупных ледников, стекающих с Гренландии и Шпицбергена, и изменения в протяженности озер по мере адаптации окружающих их ландшафтов.

"Полярные регионы быстро меняются, как из-за влияния изменения климата, так и из-за улучшения инфраструктуры и транспортных маршрутов, поэтому нам нужно часто обновлять эти карты, чтобы идти в ногу со временем", - сказала картограф BAS Елена Филд, которая участвовала в составлении карты.

"Кроме того, более качественные данные о географии со спутниковых изображений дают нам представление о континенте с высоты птичьего полета, который теперь нанесен на карту лучше, чем когда-либо прежде", - добавила Филд.

Карты дополняются четырьмя картами-врезками, показывающими вечную мерзлоту и растительный покров, которые являются важными и быстро меняющимися аспектами арктического ландшафта, также на них показана протяженность морского льда.

Они демонстрируют среднюю за 30 лет протяженность морского льда, хотя эта протяженность меняется из года в год, особенно в Арктике. Было получено новое среднее значение за последние 10 лет для сравнения со средним значением за 30 лет.

Таяние "ледника Судного дня" - новости

Как сообщал УНИАН, ранее ученые заявили, что так называемый "ледник судного дня" в Антарктиде, получивший такое прозвище из-за высокого риска разрушения и угрозы поднятия уровня Мирового океана, может быстро растаять в ближайшие годы. Эксперты считают, что ледник Туэйтс может начать быстрое движение уже в ближайшие годы, когда он отступит выше гряды морского дна, которая помогает удерживать его на месте.

Позже ученые забили тревогу из-за обнаруженных странных образований под ледником Туэйтса. Они выявили сложный подводный ледниковый ландшафт из странных лестничных террас и больших трещин, проходящих через весь шельфовый ледник. В этих частях таяние льда было очень быстрым, так как теплая соленая вода заходила в трещины, расширяя их, что повышало нестабильность ледника.

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