6-балльная магнитная буря ударит по Земле уже сегодня: как защититься (график)

Сегодня, 17 апреля, на Земле начнется магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

До этого скорость солнечного ветра находилась на фоновом уровне, а геомагнитная активность была спокойной.

Сегодня же прибудет высокоскоростной поток из корональной дыры. Это повысит скорость солнечного ветра и вызовет магнитную бурю уровня G2, т.е. умеренную.

"Поскольку эта корональная дыра велика, ожидается, что её воздействие сохранится и 18 апреля", - говорят ученые.

На данный момент неизвестно, когда именно ситуация улучшится.

Магнитные бури уровня G2 - чем опасны и как защититься

Магнитные бури уровня G2 относятся к умеренным, но могут ощутимо влиять как на технику, так и на самочувствие людей. Они возникают из-за усиленных потоков солнечного ветра, которые нарушают магнитное поле Земли. В такие дни возможны сбои в работе GPS, радиосвязи и спутников, а в высоких широтах наблюдаются яркие полярные сияния.

Некоторые люди в период бурь G2 жалуются на головную боль, слабость, перепады давления и нарушения сна. СчитаетсЯ, что особенно чувствительны к изменениям пожилые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы снизить влияние, рекомендуется больше отдыхать, избегать стрессов, пить достаточно воды и сократить потребление кофеина. Также стоит следить за самочувствием и при необходимости уменьшить физические нагрузки.

Вас также могут заинтересовать новости: