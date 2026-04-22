Ученые рассказали о магнитных бурях 22 апреля: кому стоит приготовиться (график)

Метеозависимые люди могут ощущать недомогание во время магнитных бурь.

На нашу планету все еще влияет корональная дыра на Солнце, поэтому полностью исключить магнитные бури пока нельзя. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ученые пояснили, что скорость солнечного ветра повышена, но постепенно снижается.

Ожидается, что в ближайшие дни геомагнитная активность в целом будет спокойной.

Видео дня

Тем не менее 22 апреля существует небольшая вероятность кратковременной магнитной бури уровня G1.

Магнитные бури G1 - что это значит и как защититься

Магнитные бури уровня G1 – это слабые геомагнитные возмущения, которые возникают из-за потоков солнечного ветра. Они считаются минимальными по шкале, однако могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Чаще всего во время магнитных бурь появляются головная боль, усталость, раздражительность, скачки давления и другие неприятные симптомы.

Чтобы снизить влияние, важно соблюдать простые правила:

больше отдыхать,

избегать стресса,

пить достаточно воды,

не перегружать организм.

Полезны прогулки на свежем воздухе и легкая физическая активность. Также рекомендуется ограничить кофе и алкоголь, а людям с хроническими заболеваниями – внимательнее следить за состоянием и придерживаться рекомендаций врача.

