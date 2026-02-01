Магнитные бури в феврале: будет ли штормить в начале месяца (график)

В конце января геомагнитная обстановка нормализовалась.

В конце января геомагнитная обстановка стабилизировалась и такая же ситуация озжидается в начале февраля. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, 1 февраля еще возможны периоды небольшой активности, но до магнитной бури дело не дойдет.

С началом новой рабочей недели магнитное поле Земли должно полностью стабилизироваться.

Видео дня

Землю накрыла самая мощная за более чем 20 лет солнечная радиационная буря - подробности

19 января Земля пережила редкую солнечную радиационную бурю уровня S4 – самую мощную с октября 2003 года. По силе она превзошла даже известные "хэллоуинские" бури 2003 года, хотя для большинства людей осталась почти незаметной.

Такие бури возникают, когда выбросы на Солнце разгоняют заряженные частицы, в основном протоны, почти до скорости света. Они достигают Земли за десятки минут и направляются к полярным регионам, где проникают в верхние слои атмосферы. Событие 19 января достигло уровня S4 – "сильная" буря по шкале NOAA.

Опасности для людей на поверхности не было – атмосферa и магнитное поле надежно поглотили излучение. По словам физика Тамиты Сков, спектр частиц оказался "мягким": буря рекордная по мощности, но недостаточно энергичная, чтобы достичь земли.

При этом на высоте риски выше. Радиационные бури опасны для астронавтов, полетов над полюсами и спутников – во время события фиксировались кратковременные сбои в работе аппаратуры.

Радиационные бури не следует путать с геомагнитными – последние вызывают полярные сияния и могут влиять на связь и энергосистемы.

Вас также могут заинтересовать новости: